1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 Mayıs okullar tatil mi, ders olacak mı, yarın okul var mı, yarın ders var mı? sorularının cevapları veliler ve öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. İşçi Bayramının hafta başına denk gelmesiyle beraber, "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusu en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. 1 Mayıs'ın haftanın başına denk gelmesiyle öğrenciler ve veliler 1 Mayıs okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Peki, yarın ders işlenecek mi, okul var mı, tatil mi? İşte detaylar…