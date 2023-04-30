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Haberler Fotohaber 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 15:54

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak edilen sorular tekrar gündeme geldi. Bunların başında okulların durumu geliyor. Resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi hasebiyle veliler ve öğrenciler, 1 Mayıs okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor. İşçi Bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın okullar tatil mi, okul var mı, ders var mı sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 1 Mayıs'ta ilkokul, lise ve üniversitelerin durumu ile ilgili merak edilen ayrıntılar.

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 Mayıs okullar tatil mi, ders olacak mı, yarın okul var mı, yarın ders var mı? sorularının cevapları veliler ve öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. İşçi Bayramının hafta başına denk gelmesiyle beraber, "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusu en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. 1 Mayıs'ın haftanın başına denk gelmesiyle öğrenciler ve veliler 1 Mayıs okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Peki, yarın ders işlenecek mi, okul var mı, tatil mi? İşte detaylar…

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? PAZARTESİ OKUL VAR MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil tarihleri arasında yer alıyor. Bu nedenden dolayı 1 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul, lise, okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer pek çok eğitim kurumu tatil olacak ve ders olmayacak.

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1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 MAYIS KAÇ GÜN TATİL?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu sene pazartesi gününe denk gelmesiyle öğrencilerin, hafta sonu ile beraber toplam üç gün tatil yapma fırsatı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 Mayıs Salı günü devam edecek.

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI OLACAK?

1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla beraber kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri de 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?
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