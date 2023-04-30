1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi, okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak edilen sorular tekrar gündeme geldi. Bunların başında okulların durumu geliyor. Resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi hasebiyle veliler ve öğrenciler, 1 Mayıs okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor. İşçi Bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın okullar tatil mi, okul var mı, ders var mı sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 1 Mayıs'ta ilkokul, lise ve üniversitelerin durumu ile ilgili merak edilen ayrıntılar.