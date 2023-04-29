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Haberler Fotohaber 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:57

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs 2023 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı kutlanacak. dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde ise "1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları merak ediliyor. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen 1 Mayıs ile ilgili olarak özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı tatili dönüşü gözler resmen 1 Mayıs'a çevrildi. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Pazartesi gününe denk geldiğinden resmi tatil sayılması halinde vatandaşlar hafta sonuyla beraber 3 gün izin yapmış olacak. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil oluyor.

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşmiş olacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

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