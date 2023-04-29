Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:57

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Bayram tatili dönüşü gözler o tarihte: 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs 2023 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı kutlanacak. dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde ise "1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları merak ediliyor. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.