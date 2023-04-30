1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil oluyor.

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşmiş olacak.