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Haberler Fotohaber 1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:48

1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

Çalışanlar ve öğrenciler, 1 Mayıs resmi tatil mi sorusuyla 2023 resmi tatiller takvimini kontrol ediyor. İşçi Bayramı olarak da anılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor soruları yanıt arıyor. 1889 yılından beri dünya çapında kutlanan ve ülkemizde de 2009 yılından beri kutlanagelen 1 Mayıs bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu? İşte 2023 resmi tatiller takvimi ışığında bu soruların yanıtı!

1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin ardından, 1 Mayıs İşçi Bayramı çalışanların ve öğrencilerin gündem konusu oldu. Hafta sonu tatilinin 3 gün olup olmayacağını merak eden pek çok kişi 1 Mayıs tatil mi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Bu kapsamda, İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu gibi sorular akıllarda yer alırken, 2023 resmi tatiller takvimi ile bu gibi bilinmezler yanıt buldu. İşte merak edilenlere ilişkin detaylar ve 1 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı!

1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan ayında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil oluyor.

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşmiş olacak.

1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri, 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

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