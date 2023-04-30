1 Mayıs resmi tatil mi? İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu?

Çalışanlar ve öğrenciler, 1 Mayıs resmi tatil mi sorusuyla 2023 resmi tatiller takvimini kontrol ediyor. İşçi Bayramı olarak da anılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor soruları yanıt arıyor. 1889 yılından beri dünya çapında kutlanan ve ülkemizde de 2009 yılından beri kutlanagelen 1 Mayıs bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, İşçi Bayramı 1 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı, özel sektör çalışıyor mu? İşte 2023 resmi tatiller takvimi ışığında bu soruların yanıtı!