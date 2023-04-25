1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşçi Bayramı olarak anılan 1 Mayıs, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi. Ramazan Bayramı tatili sonrası vatandaşlar bu önemli günde çalışıp çalışmayacaklarını öğrenmek istiyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Peki, 1 Mayıs tatil mi 2023? 1 Mayıs okullar tatil mi ilan edildi? İşte detaylar