Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 22:01

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşçi Bayramı olarak anılan 1 Mayıs, 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi. Ramazan Bayramı tatili sonrası vatandaşlar bu önemli günde çalışıp çalışmayacaklarını öğrenmek istiyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Peki, 1 Mayıs tatil mi 2023? 1 Mayıs okullar tatil mi ilan edildi? İşte detaylar

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

Emek ve Dayanışma Günü" olarak Türkiye'de kutlanan, vatandaş arasında İşçi Bayramı olarak bilinen 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusu yanıt aramakta. Emekçilerin çalışma etiği ve ahlakı bu önemli günde kutlanırken, vatandaşlar ve öğrenciler 1 Mayıs okullar tatil mi değil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs tatil mi 2023 sorusunun cevabı

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil oluyor.

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşmiş olacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, hangi güne denk geliyor?

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

SON DAKİKA