1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 Ocak Resmî Tatil mi?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmî tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmî tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.