Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:21
1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Birçok kişi 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı hazırlığı için AVM'ler açık mı, kapalı mı; kaça kadar açık olduğu araştırmaya başlandı.1 Ocak, yani yılbaşı arifesinde açık olan AVMler yarın 1 Ocak tarihinde açık olacak mı sorusu yılbaşı ertesi alıveriş yapmak isteyenlerin gündemine yerleşti. Peki, 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVMler çalışıyor mu, kaça kadar açık?