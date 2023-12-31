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Haberler Fotohaber 1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:21

1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Birçok kişi 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı hazırlığı için AVM'ler açık mı, kapalı mı; kaça kadar açık olduğu araştırmaya başlandı.1 Ocak, yani yılbaşı arifesinde açık olan AVMler yarın 1 Ocak tarihinde açık olacak mı sorusu yılbaşı ertesi alıveriş yapmak isteyenlerin gündemine yerleşti. Peki, 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVMler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 Ocak AVM'ler açık mı araştırılmaya başladı. Birçok kişi yeni yıl ertesinde AVM'lerde vakit geçirmek, alışveriş yapmak sinemaya gitmek istiyor. Yeni yılın ilk günü AVM'ler kaça kadar açık olacak? 1 Ocak Pazartesi AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? detaylarda

1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 Ocak Resmî Tatil mi?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmî tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmî tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

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1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 OCAK PAZARTESİ AVM'LER ÇALIŞACAK MI?

2024 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Ancak AVM'ler açık olacak. Vatandaşlar 1 Ocak tarihinde de alışverişlerine devam edebilecek

1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

2024'e saatler kaldı. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet veriyor.

1 Ocak AVM’ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2024 2024 Pazartesi AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
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