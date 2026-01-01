Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

BANKACILIK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Bankalar kapalı olsa da dijital bankacılık hizmetleri yılbaşı gününde de aktif olacak. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden hesap kontrolü, fatura ödeme ve para transferi gibi işlemler yapılabilecek. 1 Ocak'ta bankaların ATM'leri hizmet vermeye devam edecek. Para çekme, para yatırma ve temel bankacılık işlemleri ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Bunun yanı sıra mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden birçok işlem kesintisiz şekilde sürdürülebilecek.