Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:24

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bankacılık işlemleri ve yatırım planları olan vatandaşlar, 1 Ocak'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle şubelerin hizmet verip vermeyeceği ve işlemlerin yapılacak mı soruları araştırılan başlıklar arasında. Bankalar1 Ocak çalışma düzeni ise netleşti. Peki, 1 Ocak Perşembe bugün bankalar açık mı,işlem yapılacak mı?

Yılbaşı tatilinde finansal işlemlerini planlamak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Yatırımcılar, yapılıp yapılamayacağını ve bankaların hizmet durumunu yakından takip ediyor.Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı? İşte detaylar…

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel tüm bankaların şubeleri bu tarihte kapalı olacak. Bankalarda gişe işlemleri, bireysel müşteri hizmetleri ve şube içi işlemler gerçekleştirilemeyecek. Banka şubelerinde yapılması gereken işlemlerin tatil öncesinde tamamlanması gerekiyor.

BANKACILIK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Bankalar kapalı olsa da dijital bankacılık hizmetleri yılbaşı gününde de aktif olacak. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden hesap kontrolü, fatura ödeme ve para transferi gibi işlemler yapılabilecek. 1 Ocak'ta bankaların ATM'leri hizmet vermeye devam edecek. Para çekme, para yatırma ve temel bankacılık işlemleri ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Bunun yanı sıra mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden birçok işlem kesintisiz şekilde sürdürülebilecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte bankalar 2 Ocak 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Bu tarihten itibaren şubelerden tüm bankacılık işlemleri yapılabilecek, resmi tatil nedeniyle bekleyen EFT ve diğer işlemler de işleme alınacak

