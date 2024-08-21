1. ve 5. SINIF BELİRLEME KURASI SONUÇLARI E OKUL: 2024-2025 MEB 1. sınıf ve 5.sınıf kura çekimi ile sınıflar ne zaman belli olacak

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER KURA İLE E OKUL ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA BELİRLENECEK!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."