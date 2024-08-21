Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:23
1. ve 5. SINIF BELİRLEME KURASI SONUÇLARI E OKUL: 2024-2025 MEB 1. sınıf ve 5.sınıf kura çekimi ile sınıflar ne zaman belli olacak
Bu yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi için geri sayım başladı. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacağını duyurdu. Ders sıralarına dönüş için bekleyen binlerce öğrenci "1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk ders zili çalacak 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Peki; 2024-2025 sınıf kuraları çekildi mi, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte, MEB ile sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında detaylar…