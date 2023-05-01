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Haberler Fotohaber 10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:56

10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısı 10 bin 600'e yükseltildi. 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları da belli olmuştu. Bu noktada ise ''10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. EGM PA duyurusuna göre 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 30. Dönem POMEM başvuru şartları 2023 ile 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…

10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu son dakika yayınlandı. Kılavuz ile beraber 10 bin 600 polis alımı 2023 başvuru şartları, tarihleri, lisans ve önlisans kadın/erkek kontenjanları netlik kazandı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce 10 bin olarak açıkladığı kontenjan sayısını 10 bin 600 olarak güncelledi. 1 Mayıs bugün başlayacak başvurular, 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yetişmek üzere 8.480 lisans, 2.120 önlisans mezunu öğrenci alımı detayları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte, EGM PA 30. Dönem POMEM şartları ile 10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023…

10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

SON DAKİKA: 2023 POMEM KONTENJANLARI ARTIRILDI!

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans, 2.000 önlisans mezunu olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10 bin kişilik POMEM kontenjanları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre POMEM'e 8 bin 480 lisans, 2 bin 120 önlisans olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alınacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.''

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10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 10 BİN 600 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 1 Mayıs 2023 Pazartesi yani bugün erişime açılacak. 30. Dönem POMEM başvuruları başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

30. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00'ye kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır." hükmüne istinaden 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

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