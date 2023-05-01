10 bin 600 polis alımı başvuru 2023 EGM PA ekranı: 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile 10 bin 600 polis alımı başvuru şartları ve kontenjanları

10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısı 10 bin 600'e yükseltildi. 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları da belli olmuştu. Bu noktada ise ''10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. EGM PA duyurusuna göre 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 30. Dönem POMEM başvuru şartları 2023 ile 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…