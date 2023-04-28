10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika duyurusu geldi. 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman sorusu yanıtlandı. EGM PA duyurularına göre www.pa.edu.tr adresinden alınacak başvurular Mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Konuyla ilgili 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. 8 bin lisans, 2 bin önlisans bölümlerinden alım yapacak Polis Akademisi 10 bin polis alımı başvuru 2023 ekranını açmaya hazırlanıyor. POMEM 30. Dönem adayları araştırmalara başladı. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…