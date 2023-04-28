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Haberler Fotohaber 10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:39

10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika duyurusu geldi. 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman sorusu yanıtlandı. EGM PA duyurularına göre www.pa.edu.tr adresinden alınacak başvurular Mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Konuyla ilgili 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. 8 bin lisans, 2 bin önlisans bölümlerinden alım yapacak Polis Akademisi 10 bin polis alımı başvuru 2023 ekranını açmaya hazırlanıyor. POMEM 30. Dönem adayları araştırmalara başladı. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Polis alımı 2023 başvuru tarihleri on dakika gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilecek alımda detaylar belli oldu. 30. Dönem POMEM başvuru şartları ile birlikte 10 bin polis alımı başvuru ekranı araştırılıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde yetişmek üzere alınacak adaylar için başvuru dönemi belli oldu. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, POMEM 30. Dönem şartları…

10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

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10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURU KONTENJANLARI 2023

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

POMEM POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri www.pa.edu.tr adresinden gerçekleşecek. Konuya dair EGM ve PA duyuruları takip ediliyor:

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin polis alımı başvuru 2023 son dakika başlıyor! EGM/PA Polis Akademisi POMEM başvuru şartları ile 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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