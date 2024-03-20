10. Gün İftar Menüsü 2024 | 20 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek Ramazan menüsü

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

1/4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Muskat

Yapılışı:

Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra patatesleri küp şeklinde doğrayın.

Bir tencereye doğradığınız patatesleri koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencereyi orta ateşe koyun ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Patateslerin kolayca çatalla ezilebilecek kadar yumuşamasını sağlayın.

Yumuşayan patatesleri süzgece alın ve suyunu iyice süzdürün. Ardından tencereye geri koyun.

Tereyağını ve sütü (isteğe bağlı olarak) tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek patatesleri ezin veya püre haline getirin. İsteğe bağlı olarak mikser veya püre makinesi de kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeler iyice karıştığında, püreniz hazır olacaktır. Kıvamını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha kremamsı bir püre isterseniz süt miktarını artırabilirsiniz.

Patates püresini sıcak servis yapın. Genellikle et yemeklerinin yanında garnitür olarak tercih edilir.

Bu tarif, temel bir patates püresi tarifidir. İsteğinize bağlı olarak tarife farklı lezzetler ekleyebilirsiniz. Örneğin, rendelenmiş kaşar peyniri veya ince doğranmış taze otlar gibi malzemeleri ekleyerek pürenizi zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!