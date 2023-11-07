10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

10 Kasım şiirleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kutlanan Cumhuriyet'in 100. Yılı itibarıyla anılmaya başlayan Ulu Önder için Anıtkabir ziyaret edilecek. Kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü ile ilgili şiirler Türkiye'nin dört bir yanında okullarda öğrenciler tarafından okunacak. Bu özel günde Atatürk şiirleri ve fotoğrafları saat 9'u 5 geçe paylaşılacak. İlkokul, ortaokul, lise için 10 Kasım şiirleri 2, 4, 6 kıtalık seçenekleri ile yayında!