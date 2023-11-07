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Haberler Fotohaber 10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 16:47

10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

10 Kasım şiirleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kutlanan Cumhuriyet'in 100. Yılı itibarıyla anılmaya başlayan Ulu Önder için Anıtkabir ziyaret edilecek. Kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü ile ilgili şiirler Türkiye'nin dört bir yanında okullarda öğrenciler tarafından okunacak. Bu özel günde Atatürk şiirleri ve fotoğrafları saat 9'u 5 geçe paylaşılacak. İlkokul, ortaokul, lise için 10 Kasım şiirleri 2, 4, 6 kıtalık seçenekleri ile yayında!

10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

10 Kasım şiirleri kısa, uzun, yeni farklı seçenekleriyle 2023 yılına özel gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı bu özel günde 09.05 itibarıyla tüm okullarda saygı duruşuna geçilecek. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü ile ilgili şiirler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından seslendiriliyor. Günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler birçok okuldan yükselecek. İşte, 10 Kasım şiirleri 2, 4, 6 kıtalık.

10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

KISA, UZUN, 2-4-6 KITALIK 10 KASIM ŞİİRLERİ VE ATATÜRK'Ü ANMA SÖZLERİ

En güzel ve 2,4,6 kıtalık 10 Kasım şiirleri ve Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili yazılar gündemde. Saat 09'u 5 geçe şiiri en çok araştırılanlar arasında. İşte, şiir derlemesi:

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10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

ATATÜRK

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

10 Kasım şiirleri 2023 | Kısa, uzun, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile Anma Günü sözleri yayında!

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

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