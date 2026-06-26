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Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:22

100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türk yarışçılık tarihinin en büyük yarışmalarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl tam 100. kez düzenleniyor. 1927 yılından beri yapılan bu önemli organizasyon için yarışseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve ödülü ne kadar?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar…

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100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türk atçılığının öne çıkan organizasyonu 100. Gazi Koşusu heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen 100. Gazi Koşusu'nun tarihi, saati ve yayın sürecine dair tüm gelişmeler netleşti. Yarış tutkunları, İngiliz safkanlarının kıyasıya rekabet edeceği organizasyonu takip etmek için sorgulamalarını sürdürüyor.

100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda; 100. Gazi Koşusu'nun 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceği netleşti.

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100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

100. yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu'nun Kanal D ekranlarından saat 17.15'te canlı yayınlanması bekleniyor. Yarış günü yayın akışında olası değişikliklere karşı Kanal D ve Türkiye Jokey Kulübü'nün güncel duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

1. AIMUS LIBERATUS

2. ALMIGHTY ESPRIT

3. ANSHBA

4. BALLAD KING

5. BAY NALCAKAN

6. BRANDO

7. ERSELE BEYI

8. GOLDRAKHAN

9. JAZZ RUNNER

10. JOYFUL FOREVER

11. KRALIN DANSI

12. MANDRAKE

13. MASSIMO SUPREMO

14. METAL HEART

15. MUCHO BUENO

16. RABOVO

17. SILENT TREATMENT

18. THE REAL ONE

19. UPAMECANO

20. WHIZBANG

21. JAEHAERA

22. NEURO MATH

23. SUPER TOMO

24. FALCONNIDAE

25. SHADOW SOLDIER

26. RAND AL THOR

27. BIZON

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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