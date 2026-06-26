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100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:22
100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı! 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türk yarışçılık tarihinin en büyük yarışmalarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl tam 100. kez düzenleniyor. 1927 yılından beri yapılan bu önemli organizasyon için yarışseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve ödülü ne kadar?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar…