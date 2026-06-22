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Haberler Fotohaber 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 12:49

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenleniyor! Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonla ilgili olarak 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu yanıt arıyor. İşte yarışın gerçekleşeceği tarih, saat ve yarışa katılacak atlar.

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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

100. Gazi Koşusu için hazırlıklar devam ederken yarışın tarihi ve başlangıç saati merak konusu olmaya devam ediyor. Türk at yarışçılığının en köklü organizasyonu bu yıl da büyük ilgi görüyor. Gözler hem yarış takvimine hem de yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte yarışın tarihi ve saati;

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 2400 metre çim pistte koşulacak yarışın startının saat 17.15'te verilmesi planlanıyor.

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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

100. yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

YARIŞACAK ATLAR

1. AIMUS LIBERATUS

2. ALMIGHTY ESPRIT

3. ANSHBA

4. BALLAD KING

5. BAY NALCAKAN

6. BRANDO

7. ERSELE BEYI

8. GOLDRAKHAN

9. JAZZ RUNNER

10. JOYFUL FOREVER

11. KRALIN DANSI

12. MANDRAKE

13. MASSIMO SUPREMO

14. METAL HEART

15. MUCHO BUENO

16. RABOVO

17. SILENT TREATMENT

18. THE REAL ONE

19. UPAMECANO

20. WHIZBANG

21. JAEHAERA

22. NEURO MATH

23. SUPER TOMO

24. FALCONNIDAE

25. SHADOW SOLDIER

26. RAND AL THOR

27. BIZON

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