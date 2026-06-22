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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 12:49
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!
Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenleniyor! Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonla ilgili olarak 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu yanıt arıyor. İşte yarışın gerçekleşeceği tarih, saat ve yarışa katılacak atlar.