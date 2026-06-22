100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Gazi Koşusu için geri sayım başladı!

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

100. yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.