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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:58
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü
Türk at yarışçılığının en köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek yarış için birincilik mücadelesi verilecek. Yarışın tarihine, başlama saatine, ödülüne ve mücadelede yer alacak atlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?