100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl bir kez daha İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. At yarışları takvimindeki en prestijli yarışlardan biri kabul edilen organizasyonda yalnızca üç yaşlı safkan İngiliz tayları yer alacak. Gazi Koşusu için tarih ve yarış yeri netleşirken, Gazi Koşusu öncesinde yarış programı da belli oldu.