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Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:58

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

Türk at yarışçılığının en köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek yarış için birincilik mücadelesi verilecek. Yarışın tarihine, başlama saatine, ödülüne ve mücadelede yer alacak atlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?

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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl bir kez daha İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. At yarışları takvimindeki en prestijli yarışlardan biri kabul edilen organizasyonda yalnızca üç yaşlı safkan İngiliz tayları yer alacak. Gazi Koşusu için tarih ve yarış yeri netleşirken, Gazi Koşusu öncesinde yarış programı da belli oldu.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Jokey Kulübü, 100. Gazi Koşusu'nun 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi'de koşulacağını duyurdu.

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100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu'nun Kanal D ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yarış günü yayın akışında olası değişikliklere karşı Kanal D ve Türkiye Jokey Kulübü'nün güncel duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Gazi Koşusu, Türkiye'de düzenlenen en önemli at yarışı organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. İlk kez 1927 yılında gerçekleştirilen yarış, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor.

Her yıl yalnızca üç yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı yarış, 2 bin 400 metre mesafede çim pistte koşuluyor. Gazi Koşusu'nu kazanan safkan ve jokeyi, Türk yarışçılık tarihinde önemli bir yere sahip oluyor.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu tarihi ve ödülü

YARIŞACAK ATLAR

1. AIMUS LIBERATUS

2. ALMIGHTY ESPRIT

3. ANSHBA

4. BALLAD KING

5. BAY NALCAKAN

6. BRANDO

7. ERSELE BEYI

8. GOLDRAKHAN

9. JAZZ RUNNER

10. JOYFUL FOREVER

11. KRALIN DANSI

12. MANDRAKE

13. MASSIMO SUPREMO

14. METAL HEART

15. MUCHO BUENO

16. RABOVO

17. SILENT TREATMENT

18. THE REAL ONE

19. UPAMECANO

20. WHIZBANG

21. JAEHAERA

22. NEURO MATH

23. SUPER TOMO

24. FALCONNIDAE

25. SHADOW SOLDIER

26. RAND AL THOR

27. BIZON

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