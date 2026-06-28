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11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 23:09
11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Perşembe akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 28 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir? için araştırmalar başladı. İşte o 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı