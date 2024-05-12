12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları 2024: Farklı, yeni, resimli Hemşireler Günü mesajları ve tebrik sözleri yayında!

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin "12 Mayıs Hemşireler Gününü" Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.