Haberler
Fotohaber
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 00:44
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
12.Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gündemdeki yerini koruyor. Teklifte yer alan maddeleri araştırılırken infaz düzenlemeleri, ceza hükümleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12. Yargı Paketi'nin öne çıkan maddeleri ve detayları...