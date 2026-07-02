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Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:48

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşme süreciyle birlikte kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Düzenlemede yer alan infaz sistemi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12. Yargı Paketi kapsamında öne çıkan düzenlemeler ve merak edilen ayrıntılar.

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12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12.Yargı Paketi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli değişiklikler yapıldı. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif üzerinde bazı maddeler revize edilirken IBAN üzerinden dolandırıcılık mağdurlarını ilgilendiren ceza indirimi hükmü metne eklendi. Teklifin bir sonraki durağı ise TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmeler olacak.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak anılan, yargı sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin yasalaşabilmesi için bir sonraki aşamada TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıp oylanması bekleniyor.

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12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Görüşmeler sırasında 'iban dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi.

Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.

Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.

Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

SÜREÇ HIZLANACAK

Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Paketle,, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor.

Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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