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12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:48
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşme süreciyle birlikte kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Düzenlemede yer alan infaz sistemi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12. Yargı Paketi kapsamında öne çıkan düzenlemeler ve merak edilen ayrıntılar.