12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Görüşmeler sırasında 'iban dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi.

Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.

Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.

Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.