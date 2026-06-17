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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:15
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamaları dikkat çekti. Yargı alanında çeşitli düzenlemeler içermesi beklenen paketin hangi maddeleri kapsayacağı ve ne zaman Meclis gündemine geleceği merak ediliyor. Özellikle af düzenlemesi olup olmayacağına yönelik iddialar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 12. Yargı Paketi'nde son durum...