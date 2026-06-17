Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:15

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamaları dikkat çekti. Yargı alanında çeşitli düzenlemeler içermesi beklenen paketin hangi maddeleri kapsayacağı ve ne zaman Meclis gündemine geleceği merak ediliyor. Özellikle af düzenlemesi olup olmayacağına yönelik iddialar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 12. Yargı Paketi'nde son durum...

  • ABONE OL
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

Yargı sistemine yönelik yeni düzenlemeler öngören 12. Yargı Paketi için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Pakette infaz uygulamaları, ceza adaleti sistemi ve yargı süreçlerine ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alabileceği değerlendirilirken, af beklentilerine ilişkin açıklamalar da gündemde öne çıkıyor. Vatandaşlar bir yandan paketin maddelerini incelerken diğer yandan düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını öğrenmek istiyor. Sürece ilişkin son bilgiler ve paketin kapsamına dair detaylar yakından takip ediliyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi henüz yasalaşmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu ve sonraki aşamada TBMM Adalet Komisyonu ile Genel Kurul sürecinin tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor. Kamuoyunda paketin 2026 önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelerek yasalaşabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

BAKAN GÜRLEK'TEN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketine ilişkin de açıklamada bulundu;

Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin, "Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda meclisimize gönderdik sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı suça sürüklenen çocuk kavram 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12 ve 15 yaş, 15-18 yaş. Özellikle verilen cezaların çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme işte dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık. Aynı şekilde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz sistemi farklı. Yani ceza evinde yaptıkları bir gün iki gün sayılıyor. Örgütler cezai indirimleri bildikleri için çocukları kullanıyor. Bu nedenle bazı suçlarda çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme hazırladık" dedi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

Özellikle adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar gibi ağır suçlarda infaz sisteminin değiştirileceğini kaydeden Gürlek, "Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ'NDE AF VAR MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında genel af geliyor. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamalarda 12. Yargı Paketi içerisinde genel af düzenlemesinin yer almadığını net şekilde ifade etti.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

İnfaz düzenlemesi de vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, pakette infaza yönelik bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

Bu nedenle Covid dönemi infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlülere yönelik yeni bir çalışma ya da kapsamlı infaz indiriminin 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili nihai kararların TBMM sürecinde netleşmesi bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Bakan Gürlek açıkladı! 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA