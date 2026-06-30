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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:43
12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?
Kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan 12. yargı paketi hakkındaki son gelişmeler ön plana çıktı. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, madde ve içerikteki bazı değişim detayları araştırılmaya başlandı. İşte 12. yargı paketi madde ve içeriğindeki son ve güncel duruma dair bilgiler...