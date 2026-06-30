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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:43

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

Kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan 12. yargı paketi hakkındaki son gelişmeler ön plana çıktı. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, madde ve içerikteki bazı değişim detayları araştırılmaya başlandı. İşte 12. yargı paketi madde ve içeriğindeki son ve güncel duruma dair bilgiler...

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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda düzenleme teklifi ile kabul edilmesinin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Bu süreçte Yargıtay'ın görevsizlik ve yetkisizlik kararlarına yönelik düzenlemenin metinden çıkarılması, IBAN mağdurlarını kapsayan ceza indirimi hükmünün teklife dahil edilmesi gibi madde değişiklikleri dikkat çekti. Böylece 12.yargı paketi içeriği, vatandaşların yakın takibinde yer aldı.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Paketin çıkacağı tarih için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Görüşmeler sırasında 'iban dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi.

Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.

Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.

Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

SÜREÇ HIZLANACAK

Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Paketle, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor.

Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum 2026 | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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