Haberler
Fotohaber
12. Yargı Paketi son durum! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 17:21
12. Yargı Paketi son durum! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, belli oldu mu?
Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreci yakından takip edilirken, paketin ne zaman yasalaşacağı ve hangi maddeleri içereceği merak ediliyor. Gözler, Adalet Bakanlığı ile Meclis'ten gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin takvimi netlik kazanacak.