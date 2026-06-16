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Haberler Fotohaber 12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek'ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:32

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek'ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

12. Yargı Paketi'ne ilişkin son gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yeni düzenlemelerin içeriği ve Meclis'teki görüşme takvimi yakından takip edilirken, pakette yer alması beklenen maddeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle infaz sistemi, denetimli serbestlik uygulamaları ve yargı süreçlerine yönelik düzenlemeler vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Paketin yasalaşma sürecine ilişkin açıklamalar dikkatle izleniyor.

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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemindeki önemli gündem maddelerinden biri olan 12. Yargı Paketi için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından paketin içeriği ve yürürlüğe giriş sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hukuk ve ceza sisteminde çeşitli düzenlemeler öngörmesi beklenen çalışma kapsamında denetimli serbestlik, infaz uygulamaları ve yargılama süreçlerine yönelik değişikliklerin ele alınabileceği belirtiliyor.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor." dedi.

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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ SON DURUM

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." yanıtını verdi.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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