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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek'ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:32
12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek'ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
12. Yargı Paketi'ne ilişkin son gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yeni düzenlemelerin içeriği ve Meclis'teki görüşme takvimi yakından takip edilirken, pakette yer alması beklenen maddeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle infaz sistemi, denetimli serbestlik uygulamaları ve yargı süreçlerine yönelik düzenlemeler vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Paketin yasalaşma sürecine ilişkin açıklamalar dikkatle izleniyor.