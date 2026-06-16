12. YARGI PAKETİ SON DURUM | Bakan Gürlek’ten açıklama: 12. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.