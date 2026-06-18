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12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Bakan Gürlek'ten açıklama! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:26
12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Bakan Gürlek'ten açıklama! 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı, ne zaman çıkacak?
Hukuk alanında yapılması planlanan düzenlemeleri içermesi beklenen 12. Yargı Paketi, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Af düzenlemesi, infaz sistemi ve cezai yaptırımlara ilişkin olası değişiklikler merak edilirken Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamalarla süreç yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketinin Meclis'e sunulma takvimi ve yürürlüğe giriş süreci araştırılmaya devam ediyor.