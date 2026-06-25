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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:09
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
12.Yargı Paketi'ne ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifinde bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Paketin içeriğine dair detaylar araştırılırken af düzenlemesi, infaz sistemi ve cezai yaptırımlara ilişkin olası maddelerde vatandaşların yakın merceği altına girdi İşte 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğine dair detaylar...