12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken, düzenlemenin ne zaman TBMM Başkanlığına sunulacağı ve hangi maddeleri içereceği araştırılıyor. Yargı alanında çeşitli değişiklikler öngören teklifin yasalaşma süreci ve yürürlüğe gireceği tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle infaz düzenlemeleri, ceza uygulamaları ve hukuk sistemine ilişkin olası değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Pakete ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.