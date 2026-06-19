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12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:31
12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet sistemine yönelik yeni düzenlemeler içermesi beklenen teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağı belirtilirken, pakette yer alacak maddeler ve yürürlük tarihi merak konusu oldu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran düzenlemelerin ceza infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda değişiklik getirmesi bekleniyor. Gözler, teklifin Meclis sürecine ve açıklanacak detaylara çevrildi.