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Haberler Fotohaber 12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:31

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet sistemine yönelik yeni düzenlemeler içermesi beklenen teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağı belirtilirken, pakette yer alacak maddeler ve yürürlük tarihi merak konusu oldu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran düzenlemelerin ceza infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda değişiklik getirmesi bekleniyor. Gözler, teklifin Meclis sürecine ve açıklanacak detaylara çevrildi.

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12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken, düzenlemenin ne zaman TBMM Başkanlığına sunulacağı ve hangi maddeleri içereceği araştırılıyor. Yargı alanında çeşitli değişiklikler öngören teklifin yasalaşma süreci ve yürürlüğe gireceği tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle infaz düzenlemeleri, ceza uygulamaları ve hukuk sistemine ilişkin olası değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Pakete ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

12. YARGI PAKETİ GELECEK HAFTA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi, gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

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12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Teklifle yargılamaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Teklifle yargılamaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yargıda, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan daha fazla yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Yeni suç ihdası dolayısıyla hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanılanlar "nitelikli dolandırıcılık" yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğine yönelik düzenleme yapılacak.

12. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunulacak! 12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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