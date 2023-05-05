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Haberler Fotohaber OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 16:47

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?

Türkiye Cumhuriyeti, 28. Dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. 14 Mayıs Pazar günü yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. YSK kararı ile seçmenlerin oy kullanacağı gün, saat, yer gibi detaylar belli oldu. 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan her Türk vatandaşının vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın anayasada belirlenmiş bazı hükümleri bulunmaktadır. Peki, oy kullanma saatleri ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar…

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?

Oy kullanma saatleri seçime on günden kısa bir süre kala gündemdeki önemini koruyor. 18 yaşını dolduran ve kısıtlı durumda olmayan vatandaşlar Pazar günü sandık başına gidecek ve oy kullanacak. 28. Dönem Milletvekili v cumhurbaşkanı seçimlerinde uyulacak kurallar Resmi Gazete 'de yayınlandı. Peki, oy kullanma saatleri ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? İşte ayrıntılar…

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

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OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?

KİMLER OY KULLANAMAZ?
18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?
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