OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, saat kaça kadar kullanılacak?

Türkiye Cumhuriyeti, 28. Dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. 14 Mayıs Pazar günü yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. YSK kararı ile seçmenlerin oy kullanacağı gün, saat, yer gibi detaylar belli oldu. 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan her Türk vatandaşının vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın anayasada belirlenmiş bazı hükümleri bulunmaktadır. Peki, oy kullanma saatleri ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar…