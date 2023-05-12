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Haberler Fotohaber 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 18:28

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

Bilindiği gibi Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek. Öte yandan binlerce öğrenci ve veli, Pazar günü gerçekleşecek seçimin öncesinde "15 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş ve bu sorunun yanıtı verilmişti. Oylar daha öncelerinde de olduğu gibi okullarda kurulan sandıklarda kullanılacak. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte 15 Mayıs eğitim öğretimle ilgili merak edilen o detaylar.

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Soruları yanıt aramaya devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü ülke genelinde milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Sandıklar daha önceki seçimlerde de olduğu gibi okullarda kurulacak. Hal böyleyken ise merak edilen bir konu var seçimin ertesi günü eğitim devam edecek mi. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yanıtlanmış ve netlik kazanmıştı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi olacak? İşte o detaylar.

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

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15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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