Giriş Tarihi: 12.05.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 18:28

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? MEB açıklamasında göre seçim sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi olacak?

Bilindiği gibi Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek. Öte yandan binlerce öğrenci ve veli, Pazar günü gerçekleşecek seçimin öncesinde "15 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş ve bu sorunun yanıtı verilmişti. Oylar daha öncelerinde de olduğu gibi okullarda kurulan sandıklarda kullanılacak. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte 15 Mayıs eğitim öğretimle ilgili merak edilen o detaylar.