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Haberler Fotohaber 15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 01:30

15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında olacak. Seçimden sonraki pazartesi 15 Mayıs tatil mi araştırılıyor. Özellikle öğrencilerin gündeminde yer alan resmi tatil takvimi araştırılıyor. Okullarda oy kullanılması nedeniyle seçim sonrası derslerin olup olmayacağı merak konusu. 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt arıyor. Seçim sonrasının resmi tatil olarak değerlendirilmesi YSK ile araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs tatil mi 2023? İşte, cevaplar…

15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

15 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 15 Mayıs tatil mi 2023 yılı için araştırılıyor. Seçimden sonraki Pazartesi okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı? İşte, tüm merak edilenler…

15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor.

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15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak. Oy kullAnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.

15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

15 Mayıs okulların tatil olmasına yönelik henüz bir açıklama yok. Fakat bir önceki seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023


298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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