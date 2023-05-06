15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

15 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 15 Mayıs tatil mi 2023 yılı için araştırılıyor. Seçimden sonraki Pazartesi okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı? İşte, tüm merak edilenler…