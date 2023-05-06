15 Mayıs tatil mi 2023? 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri ardından Pazartesi günü 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında olacak. Seçimden sonraki pazartesi 15 Mayıs tatil mi araştırılıyor. Özellikle öğrencilerin gündeminde yer alan resmi tatil takvimi araştırılıyor. Okullarda oy kullanılması nedeniyle seçim sonrası derslerin olup olmayacağı merak konusu. 15 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt arıyor. Seçim sonrasının resmi tatil olarak değerlendirilmesi YSK ile araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs tatil mi 2023? İşte, cevaplar…