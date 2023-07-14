Giriş Tarihi: 14.07.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 21:42

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanılan bugünde 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor sorusu yanıt arıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen milli birlik günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Tüm dünyaya demokrasi dersi veren Türk halkı hak edilmiş bayramını yedinci yılında da heyecanla anıyor. Peki, Temmuz kargolar açık mı, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? İşte, yanıtı…