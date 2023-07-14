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Haberler Fotohaber 15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 21:42

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 sorusu yanıt arıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanılan bugünde 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor sorusu yanıt arıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen milli birlik günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Tüm dünyaya demokrasi dersi veren Türk halkı hak edilmiş bayramını yedinci yılında da heyecanla anıyor. Peki, Temmuz kargolar açık mı, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? İşte, yanıtı…

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadele verdiği 15 Temmuz 2023 yedinci yılında da tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Hain darbe girişiminin ardından şehit ve gaziler anılıyor. Vatandaşlar 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor merak ediliyor. İşte, tüm merak edilenler…

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

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15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

2023 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

15 Temmuz kargolar açık mı 2023 || 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

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