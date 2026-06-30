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Haberler Fotohaber 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:48

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

Yaz tatili planı yapan milyonlarca çalışan, Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte güncel takvimi mercek altına aldı. En çok merak edilen soru ise 15 Temmuz resmi tatil mi ve bu sene hangi güne denk geliyor oldu. Seyahat bütçelerini ve yıllık izinlerini doğru yönetmek isteyenler için 15 Temmuz 2026 tatil takvimi detayları netleşti.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla her yıl kutlanan anma programları ve yasal izin statüsü, bu yıl da kamu ile özel sektör çalışanlarının odak noktası haline geldi. Haftalık çalışma programlarını şekillendirecek olan bu özel günün, hafta sonu tatiliyle köprü oluşturup oluşturmayacağı büyük bir merak konusu.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

15 TEMMUZ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı resmi tatiller takvimine bakıldığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hafta tam ortadan bölündüğü için çalışanlar çarşamba günü yasal olarak izinli sayılacaklar. Kamu kurumları, bankalar mesailerine bir günlük ara verecek.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte, 15 Temmuz günü ülkemizde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında genel resmi tatil ilan edilmiştir. Bu sebeple 15 Temmuz günü yarım gün değil, tam gün resmi tatildir. 14 Temmuz Salı günü ise mesai normal akışında devam edecek, herhangi bir erken kapanış söz konusu olmayacaktır.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU, KÖPRÜ İZNİ NASIL YAPILIR?

Çarşamba gününe denk gelen resmi tatiller, takvimsel olarak hafta sonuyla kendiliğinden birleşmemektedir. Ancak çalışanlar stratejik bir izin planlamasıyla bu süreyi uzatabilirler. Pazartesi ve Salı günleri için (13-14 Temmuz) ya da Perşembe ve Cuma günleri için (16-17 Temmuz) alacağınız 2 günlük yıllık izin, hafta sonu tatiliyle birleşerek toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil fırsatına dönüşebilir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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