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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:48
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi
Yaz tatili planı yapan milyonlarca çalışan, Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte güncel takvimi mercek altına aldı. En çok merak edilen soru ise 15 Temmuz resmi tatil mi ve bu sene hangi güne denk geliyor oldu. Seyahat bütçelerini ve yıllık izinlerini doğru yönetmek isteyenler için 15 Temmuz 2026 tatil takvimi detayları netleşti.