15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu? 15 Temmuz 2026 tatil takvimi

HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU, KÖPRÜ İZNİ NASIL YAPILIR?

Çarşamba gününe denk gelen resmi tatiller, takvimsel olarak hafta sonuyla kendiliğinden birleşmemektedir. Ancak çalışanlar stratejik bir izin planlamasıyla bu süreyi uzatabilirler. Pazartesi ve Salı günleri için (13-14 Temmuz) ya da Perşembe ve Cuma günleri için (16-17 Temmuz) alacağınız 2 günlük yıllık izin, hafta sonu tatiliyle birleşerek toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil fırsatına dönüşebilir.