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Haberler Fotohaber 15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:05

15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Türkiye genelinde her yıl anma etkinlikleriyle idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, tatil planlaması yapmak veya çalışma takvimini düzenlemek isteyen vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Böylece "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları ön plana çıktı. Yasal mevzuata göre takvimde yer alan bu anlamlı günün, özel ve kamu kurumlarındaki mesai düzenlemeleri merak edilen konuların başında yer alıyor.

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15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yaz döneminde yıllık izinlerini resmi tatil günleriyle birleştirerek daha uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar, temmuz ayının ortasındaki bu kritik tarihi araştırıyor. Bu özel günün, haftanın hangi gününde idrak edileceği ve köprü izin imkanları sunup sunmayacağı çalışanların stratejik planlarında büyük rol oynuyor. Böylece 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü takvimi ön plana çıktı.

15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 15 Temmuz günü, 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasi zaferini anmak amacıyla ilan edilmiştir. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı kanun çerçevesinde "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adıyla yasal olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Dolayısıyla bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye genelinde tek günlük yasal resmi tatil kapsamında yer almaktadır.

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15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2026 YILINDA 15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvim yaprakları kontrol edildiğinde, 2026 yılı içerisindeki 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Haftanın tam ortasında yer alan bu durum, iş dünyası ve çalışanlar için rutin mesai düzenini bölen bir takvim yapısı oluşturuyor.

15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

KAMU KURUMLARI, BANKALAR VE BORSA AÇIK MI OLACAK?

Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu kapsamda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve muhtarlıklar hizmet vermeyecektir. Aynı zamanda bankalar, borsa (Borsa İstanbul), PTT şubeleri de işlem yapmayacak.

15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ NASIL YAPILIR?

Hafta ortasına rastlayan tatiller, stratejik izin planlaması yapmak isteyenler için büyük bir avantaja dönüşebiliyor. Pazartesi ve salı günlerini (13-14 Temmuz) ya da perşembe ve cuma günlerini (16-17 Temmuz) yıllık izin havuzundan kullanan çalışanlar, önü ve arkasındaki hafta sonları sayesinde toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil süresi elde edebiliyor. Bu yöntem, az izin günüyle uzun bir yaz tatili yapmak isteyenlerin favori formülü durumunda.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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