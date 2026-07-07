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15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:05
15 Temmuz Tatil Durumu | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Türkiye genelinde her yıl anma etkinlikleriyle idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, tatil planlaması yapmak veya çalışma takvimini düzenlemek isteyen vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Böylece "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları ön plana çıktı. Yasal mevzuata göre takvimde yer alan bu anlamlı günün, özel ve kamu kurumlarındaki mesai düzenlemeleri merak edilen konuların başında yer alıyor.