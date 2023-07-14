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Haberler Fotohaber 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 21:40

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı sorusu yanıt arıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen milli birlik günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Tüm dünyaya demokrasi dersi veren Türk halkı hak edilmiş bayramını yedinci yılında da heyecanla anıyor. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? İşte, yanıtı…

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadele verdiği Demokrasi ve Milli Birlik Günü yedinci yılında da tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Hain darbe girişiminin ardından şehit ve gaziler anılıyor. Vatandaşlar 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, tüm merak edilenler…

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

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15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (GÜNCEL)

Tam Akbil ücreti: 9,90 TL

Öğrenci Akbil ücreti: 4,83 TL

Öğretmen Akbil ücreti: 7,09 TL

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

Aylık Akbil Tam İstanbulKart fiyatı: 777,00 TL

Aylık Akbil Öğrenci İstanbulKart fiyatı: 140,00 TL

Kişisel İstanbul Kart ücreti: 60,00 TL

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

Anonim kart ücreti: 50,00 TL

İstanbul elektronik bilet fiyatı: 9,90 TL

İlk aktarma 5,48 TL

3 biniş kart: 35,00 TL

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