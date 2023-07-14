Giriş Tarihi: 14.07.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 21:40

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı sorusu yanıt arıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Cumartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen milli birlik günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Tüm dünyaya demokrasi dersi veren Türk halkı hak edilmiş bayramını yedinci yılında da heyecanla anıyor. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir? İşte, yanıtı…