Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
22:17
150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?
Yeni evlenecek çiftlere özel verilecek olan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için Bakan Mahinur Göktaş hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren genç çiftler tarafından ilgi çekmeye başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak gençler hazırlıklarına başlamak için heyecanla bekliyor. 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?