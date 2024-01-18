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Haberler Fotohaber 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 22:17

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

Yeni evlenecek çiftlere özel verilecek olan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için Bakan Mahinur Göktaş hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren genç çiftler tarafından ilgi çekmeye başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak gençler hazırlıklarına başlamak için heyecanla bekliyor. 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

Aile kurumunun temellerini sağlam atmak ve gençlere destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Aile ve Gençlik fonu gündeme yerleşti. Fon kapsamından yeni evlenecek gençlere özel faizsiz kredinin ayrıntıları merak ediliyor. Meclis'in 2024 mesaisine başlamasıyla "evlilik kredisi" yasalaştı. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak?

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ!

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirti. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." şeklinde konuştu

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150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YASALAŞTI!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Meclis'in 2024 mesainde Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Meclis'ten geçen kredinin 2024 yılı içinde başvurulara başlayacağı ön görülüyor.

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi: Meclis’ten geçti! 2024 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak,başvuru şartları neler?

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

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