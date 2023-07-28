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Haberler Fotohaber 180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:15

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS tercih dönemi başladı. ÖSYM 2023 tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. TYT 180 puan altı veya üstü alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı2nda uygulanan baraj puanı uygulamasının kalkmasından ötürü sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS TYT 180 puan ile hangi üniversitelere girebilirim sorusu tercih işlemlerin başlaması merak edilmeye başladı. Üniversite öğrencisi olmaya aday binlerce kişi YKS puanları ve başarı sıralamaları ile tercihlerde bulunuyorlar. 180 puan TYT puanı ile öğrenci alan üniversite ve bölüm listesi araştırılıyor. Peki, TYT 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir? En düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite ve bölümlerin taban puanları…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başladı.

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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