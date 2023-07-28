180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS TYT 180 puan ile hangi üniversitelere girebilirim sorusu tercih işlemlerin başlaması merak edilmeye başladı. Üniversite öğrencisi olmaya aday binlerce kişi YKS puanları ve başarı sıralamaları ile tercihlerde bulunuyorlar. 180 puan TYT puanı ile öğrenci alan üniversite ve bölüm listesi araştırılıyor. Peki, TYT 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir? En düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite ve bölümlerin taban puanları…