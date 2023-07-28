180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM | YKS TYT sınavda 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla 2 ve 4 yıllık hangi bölümlere hangi üniversitelere gidilir?

YKS tercih dönemi başladı. ÖSYM 2023 tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. TYT 180 puan altı veya üstü alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı2nda uygulanan baraj puanı uygulamasının kalkmasından ötürü sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…