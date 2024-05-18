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Haberler Fotohaber 19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
Giriş Tarihi: 18.05.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 23:40

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle ilkokul, ortaokul, lise için paylaşılıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümü kutlanıyor. Şanlı tarihimizde oldukça önemli bir gün olan milli bayram Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri Türk bayraklarıyla birlikte gündemde. İşte; en güzel, coşkulu, farklı, yeni 19 Mayıs şiirleri 2024...

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçeneklerle gündemde. Öğrenciler başta olmak üzere pek çok insan günün anlam ve önemini paylaşmak adına şiirlere odaklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile paylaşılıyor. İşte, en güzel 19 Mayıs şiirleri 2024...

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

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19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: En güzel, coşkulu, farklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2024

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

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