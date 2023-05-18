Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:31

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle araştırılıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ile donatıldı. Sosyal medyadan kutlama paylaşımlarına başlayanlar araştırmalarını sürdürüyor. Okuldaki kutlamalar için 19 Mayıs ile ilgili şiirler ilkokul, ortaokul, lise seçenekleri araştırılıyor. Günün anlam ve önemini anlatan şarkı ve şiirler başta öğrenciler olmak üzere herkes tarafından gündemdeki yerini aldı. İşte, kısa, uzun, duygusal 19 Mayıs şiirleri…