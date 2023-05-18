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Haberler Fotohaber 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:31

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle araştırılıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ile donatıldı. Sosyal medyadan kutlama paylaşımlarına başlayanlar araştırmalarını sürdürüyor. Okuldaki kutlamalar için 19 Mayıs ile ilgili şiirler ilkokul, ortaokul, lise seçenekleri araştırılıyor. Günün anlam ve önemini anlatan şarkı ve şiirler başta öğrenciler olmak üzere herkes tarafından gündemdeki yerini aldı. İşte, kısa, uzun, duygusal 19 Mayıs şiirleri…

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ve şarkıları gündemdeki yerini aldı. Tarihi sözler ve şiirlerle birlikte kutlamalar başladı. 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını hatırlatan bu özel gün gençlere armağan olmasıyla hatırlanıyor. 19 Mayıs ile ilgili şiirler kısa, uzun, duygusal ve anlamlı seçenekleriyle araştırılıyor. Okullar Türk bayrakları ile çevrildi. İşte, 19 Mayıs şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise seçenekleriyle…

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRİ SEÇENEKLERİ

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

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19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 DERLEMESİ | 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri seçenekleri yayında! İşte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 MAYIS ŞİİRLERİ KISA - UZUN SEÇENEKLER

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

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