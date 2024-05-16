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Haberler Fotohaber 19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:18

19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlattığı bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Durum böyle olunca 19 Mayıs günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı…

19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar Pazar günün denk gelen resmi tatilde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro kullanacak vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında pek çok şehirde coşku dolu kutlamalar yapılacak. Peki, 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak? İşte tüm detaylar.

19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

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19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

Öte yandan 19 Mayıs Pazar 2024 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerde toplu taşımanın ücretsiz olmasına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Ancak önceki senelerde olduğu gibi bu yıl de 19 Mayıs'ta ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.

19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?
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