Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
17:18
19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar günü kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlattığı bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Durum böyle olunca 19 Mayıs günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı…