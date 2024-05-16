19 Mayıs toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı olacak?

Öte yandan 19 Mayıs Pazar 2024 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerde toplu taşımanın ücretsiz olmasına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Ancak önceki senelerde olduğu gibi bu yıl de 19 Mayıs'ta ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.