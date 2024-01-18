19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin dağıtılacağı saat okulun eğitim durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Karne dağıtımı, okul tam gün eğitim vermekte ise 12.00'ı, ikili eğitim veriyor ise 9 ve 12 saatlerini bulabilecektir.

ilk ve orta dereceli okullar(ilkokul, ortaokul, lise) genellikle 2. dersten sonra karneleri öğrencilerle buluştururlar. Bu sene de öyle olması ön görülüyor.