Giriş Tarihi: 18.01.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
20:32
19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?
Yarın 19 Ocak 2024 tarihinde okullarda ilk dönemin sonuna gelinecek. Eylül ayında başlayan 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ve orta dereceli okullarda son buluyor. 15 günlük yarıyıl tatilinden önce öğrenciler yarın karnelerini alacak. İlk dönemin son ders zili yarın çalacak. Karneler ve tatil için heyecanlanan öğrenciler ve veliler yarınki programı merak ediyorlar. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Sabahçı ve öğlenciler kaçta okula gidecek? İşte, karne günü hakkında detaylar