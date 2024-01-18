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Haberler Fotohaber 19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 20:32

19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

Yarın 19 Ocak 2024 tarihinde okullarda ilk dönemin sonuna gelinecek. Eylül ayında başlayan 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ve orta dereceli okullarda son buluyor. 15 günlük yarıyıl tatilinden önce öğrenciler yarın karnelerini alacak. İlk dönemin son ders zili yarın çalacak. Karneler ve tatil için heyecanlanan öğrenciler ve veliler yarınki programı merak ediyorlar. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Sabahçı ve öğlenciler kaçta okula gidecek? İşte, karne günü hakkında detaylar

19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

Yaklaşık 19 milyon öğrenci yorucu bir dönemi geride bırakıp karnelerine ve dinlenme tatillerine kavuşuyorlar. Yeni bir döneme hazırlanmak için tatile çıkacak öğrenciler için yarın karne için karne heyecanı bugünden başladı. Peki yarın karneler saat kaçta, ne zaman verilecek? ayrıntılar…

19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin dağıtılacağı saat okulun eğitim durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Karne dağıtımı, okul tam gün eğitim vermekte ise 12.00'ı, ikili eğitim veriyor ise 9 ve 12 saatlerini bulabilecektir.

ilk ve orta dereceli okullar(ilkokul, ortaokul, lise) genellikle 2. dersten sonra karneleri öğrencilerle buluştururlar. Bu sene de öyle olması ön görülüyor.

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19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

19 Ocak ilkokul, lise, ortaokul karne saatleri || Sabahçı, öğlenci ve tam gün için karneler saat kaçta, ne zaman alınacak?

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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