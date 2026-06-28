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1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır? Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:47
1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır? Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Perşembe akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 28 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır? için araştırmalar başladı. İşte o 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı