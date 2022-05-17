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Haberler Fotohaber 1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:09

1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci İnönü Savaşı Cumhuriyet Tarihinin mühim ve mücadele içinde mücadeleler yaşandığı savaşlardan birisidir. Yakın tarihte Türk milletinin yaşadığı birçok çetin savaş ve zaferler vardır, bu savaşlardan birisi de 1. İnönü Savaşı düşmana ders niteliğinde olayları içinde barındıran, diğer savaşlarda olduğu gibi Türk ordusu ve milletinin büyük mücadeleler gösterdiği büyük bir savaştır. Peki, Birinci İnönü Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Birinci İnönü Savaşı tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz kurulduğu dönemlerde, düşman birliklerinin meclisi yok etmek ve TBMM'yi üs olarak kullanmak emelleri ile harekete geçmesinin ardından yaşanan 1. İnönü Savaşı'nda üstün bir mücadele örneği görülmektedir. Sonuçları düşman birliklerinin ummadığı şekilde gelişen Birinci İnönü Savaşı tarihi nedir? Birinci İnönü Savaşı'nın önemi nedir? İşte 1. İnönü Savaşı hakkında ayrıntılı bilgiler...

1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

TBMM'nin kurulduğu dönemlerde bu durumdan hayliyle çekinen Yunanistan Türk ordusunun gücünü öğrenmek ve bazı illeri almak istemiştir. Yunan birlikleri bu emelleri gerçekleştirmek için Eskişehir ve Afyon istikametine yönelerek İnönü mevziine varmış ve 6 Ocak 1921 tarihinde taarruza geçmiştir.

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1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Yunan ordusu Türk ordusundan güçlü olmasına rağmen Türk ordusu komutanlarının üstün stratejik taktikleri sayesinde muazzam bir savunma ile karşılaşmış, bozguna uğramıştır. Türk ordusunun yoğun savunmasının karşısında güç kaybeden Yunan ordusu 3. gün Bursa dolaylarındaki eski mevziilerine geri çekilmek zorunda kalmıştır.

1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci İnönü Savaşı'nın Önemi

Birinci İnönü Savaşı'nın Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanması sayesinde halkın orduya ve TBMM'ye olan güveni artmıştır. Ankara Hükümetinin bu zaferle birlikte itibarı artmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri sağlamlaşmıştır. Tüm bunlara ilaveten bu zaferle birlikte İtilâf Devletlerinin Türk ordusuna duyduğu çekince artmıştır. Bütün bu bilgiler Birinci İnönü Savaşı'nın önemli bir savaş olmasına sebep olan etkenlerin en önünde gelmektedir.

1.İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci İnönü Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci İnönü Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Nedenleri;

  • Yunanlıların Sevr Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne imzalatmak isteği.
  • Yunanistan'ın Eskişehir'i almak istemesi.
  • Yunanistan'ın Milli Mücadeleyi bitirme emelleri.
  • Yunanistan'ın gücünü ispat edip diğer İtilâf devletlerinden öne geçme isteği.
  • Yunan ordusunun Çerkez Ethem isyanlarını kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mağlubiyet yaşatmak istekleri.
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