Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:48

2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

2. torba yasa maddeleri gündemde. Kabine Toplantısı kararlarından çıkan birçok konunun Meclis'e gelmesi bekleniyor. Özellikle ekonomi başlıklı çalışmaların bir araya getirilerek torba yasa ile resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları gelmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro, evlilik kredisi gibi konular yakın mercek altına alındı. Peki; Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak, içeriği nedir? İşte, 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği 2023…

2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Yeni torba yasa maddeleri bekleniyor. TBMM ve Resmi Gazete adımlarını geçmesi beklenen emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, emekli cumhuriyet ikramiyesi, faiszsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi çalışmalar üzerinde duruluyor. Peki; 2. Torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği nedir? İşte, 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği.

2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Meclis'in gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyordu. Bu çalışmanın tamamlanması ardından sırada taşerona kadro yer alıyor.

Çalışma devam ediyor.

SON DAKİKA