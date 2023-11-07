2. TORBA YASA MADDELERİ 2023: Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, evlilik kredisi... Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

2. torba yasa maddeleri gündemde. Kabine Toplantısı kararlarından çıkan birçok konunun Meclis'e gelmesi bekleniyor. Özellikle ekonomi başlıklı çalışmaların bir araya getirilerek torba yasa ile resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları gelmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro, evlilik kredisi gibi konular yakın mercek altına alındı. Peki; Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak, içeriği nedir? İşte, 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği 2023…