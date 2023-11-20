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Haberler Fotohaber YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:43

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

2. Torba yasa maddeleri ve içeriği bugün yapılacak Kabine Toplantısı sebebiyle araştırılıyor. AK Parti, enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele başta olmak üzere yeni torba yasa hazırlıklarına başladı. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, memur ve emekli maaş zammı gibi konuların yer alması beklenen yeni torba yasada neler var merak ediliyor. Meclis'e geleceği tarih için araştırmalar başladı. Peki 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte Yeni torba yasa içeriği ve maddeleri 2023 hakkında ayrıntılar...

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği 2023 araştırmaları hız kazandı. AK Parti, yeni torba yasa hazırlıklarına başlarken hangi çalışmaların TBMM gündemine geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur ve emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, esnafa erken emeklilik, faizsiz evlilik kredisi gibi çalışmaların yasa kapsamında olması bekleniyor. Peki, 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi maddeleri kapsıyor? İşte, 2. Torba yasa maddeleri 2023

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN! TORBA YASA GELİYOR

Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda; Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri yanı sıra İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşları için çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanması planlanıyor.

Bu kapsamda AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak.

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YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli ve memur zammı, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların yer alması beklenen torba yasa henüz Meclis'e gelmedi.

Yeni torba yasanın önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunacakları çalışmaları aktardı.

Konuşmanın en dikkat çeken kısmı ev hanımlarına emeklilik açıklaması oldu. Seçim öncesi aktarılan çalışmalar arasında yer alan prim desteği için harekete geçildi:

" Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek."

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