YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

2. Torba yasa maddeleri ve içeriği bugün yapılacak Kabine Toplantısı sebebiyle araştırılıyor. AK Parti, enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele başta olmak üzere yeni torba yasa hazırlıklarına başladı. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, memur ve emekli maaş zammı gibi konuların yer alması beklenen yeni torba yasada neler var merak ediliyor. Meclis'e geleceği tarih için araştırmalar başladı. Peki 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte Yeni torba yasa içeriği ve maddeleri 2023 hakkında ayrıntılar...