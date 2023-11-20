YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 || 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN! TORBA YASA GELİYOR

Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda; Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri yanı sıra İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşları için çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanması planlanıyor.

Bu kapsamda AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak.