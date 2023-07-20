2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümler: 2 ve 4 yıllık, lisans ve ön lisans üniversite bölümleri neler, kaç puanla alıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başladı. İyi bir okulda öğrenim görmek, ilgi duyduğu bölümü okumak isteyen adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sayısal ve sözel bölümler hangileri diye araştırmaya koyuldu. 2 yıllık üniversite bölümleri arasında yer alan sözel, sayısal bölümler ve eşit ağırlık bölümleri ön lisans okumayı planlayan adaylar tarafından tercih edilirken 4 yıllık bölümler ise lisans mezunu olmak isteyen adayların tercih listesinde yer alıyor. Peki, 2 ve 4 yıllık, lisans ve ön lisans üniversite bölümleri neler, kaç puanla alıyor? İşte üniversite sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümler…