200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Milyonların heyecanla beklediği o tarih geldi ve üniversite sınav sonuçları kısa süre içerisinde erişime açılmış olacak. Bu noktada tercihlerini gerçekleştirmek isteyen ancak düşük puan alan adaylar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasıyla başlayacak tercih maratonu döneminde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2023 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşması bekleniyor. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte geçmiş senelerin puan tablosuna göre yanıtı...