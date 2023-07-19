200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçlarının erişime açılmasına oldukça kısa bir süre kala puanlarını öğrenmek için dakika sayan adaylar şimdi en uygun üniversitenin arayışına çıktı. Bu kapsamda 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir gibi sorular da yanıt aramaya başlarken bilindiği gibi adaylar herhangi bir baraj puanına takılmaksızın tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS tercih robotu ile düşük puanla alan bölümler...