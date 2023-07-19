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Haberler Fotohaber 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 18:25

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Milyonların heyecanla beklediği o tarih geldi ve üniversite sınav sonuçları kısa süre içerisinde erişime açılmış olacak. Bu noktada tercihlerini gerçekleştirmek isteyen ancak düşük puan alan adaylar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sonuçların erişime açılmasıyla başlayacak tercih maratonu döneminde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2023 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşması bekleniyor. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte geçmiş senelerin puan tablosuna göre yanıtı...

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçlarının erişime açılmasına oldukça kısa bir süre kala puanlarını öğrenmek için dakika sayan adaylar şimdi en uygun üniversitenin arayışına çıktı. Bu kapsamda 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir gibi sorular da yanıt aramaya başlarken bilindiği gibi adaylar herhangi bir baraj puanına takılmaksızın tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS tercih robotu ile düşük puanla alan bölümler...

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. ÖSYM sonuç tarihine göre sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sonuçların erken duyurulması da ihtimaller arasında.

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200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz tarihinde adaylar ile buluşacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

200, 225, 250, 275, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

Detaylı sonuç belgesi ardından 200, 225, 250, 275, 300 aralığında puan alan adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları üzerinden araştırmalara başlayacak.

Puanla birlikte üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları da etkili olacak.

İşte, YKS taban puanları:

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler tutuyor? 2023 YKS 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak.

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

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