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Haberler Fotohaber 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:20

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ne zaman yatacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) üzerinden burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK 3 aylık toplu ödemlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık ayları burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

2024 KYK bursunun hesaplara yatırılacağı tarih, GSB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin gündemini meşgul ediyor. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu noktada KYK bursu ödeme tarihleri sorguluyor. Geriye dönük burslarını almak isteyen öğrencilerin araştırmaları hızlandı. Peki, GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak, hangi ay? İşte detaylar…

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

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