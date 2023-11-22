Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:20

2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme yattı mı, ilk ödemeler ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ne zaman yatacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) üzerinden burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK 3 aylık toplu ödemlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık ayları burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…