Giriş Tarihi: 15.01.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
21:20
2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Okullarda ilk dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. 15 tatilinin başlamasına yakın planlarını gerçekleştirecek olanlar öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin süresi merak ediliyor. Sömestr her sene MEB tarafından belirlenen takvime göre uygulanıyor. Yoğun geçen bir ilk dönemin ardından ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler sömestr tatilini bekliyorlar. Peki, Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ayrıntılar