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Haberler Fotohaber 2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 21:20

2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Okullarda ilk dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. 15 tatilinin başlamasına yakın planlarını gerçekleştirecek olanlar öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin süresi merak ediliyor. Sömestr her sene MEB tarafından belirlenen takvime göre uygulanıyor. Yoğun geçen bir ilk dönemin ardından ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler sömestr tatilini bekliyorlar. Peki, Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ayrıntılar

2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İlk ve orta dereceli okullarda ilk dönemin son sınavlarının uygulanmasıyla beraber bu cuma günü sömestr tatili başlıyor. Milyonlar öğrenci ve öğretmen için ilk dönemin son ders zili çalacak ve tatil başlayacak. Birçok öğrenci tarafından yarıyıl tatilinin süresi ve ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte MEB uygulama takvimiyle yarıyıl tatili tarihleri

2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2023-2024 SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ

15 tatil olarak da bilinen Sömestr tatili için öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak.

Okullarda sömestr tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

OKULLARIN KAPALI OLACAĞI TARİHLER

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 2024 uygulama takvimini açıkladı. Buna göre okulların kapalı olduğu günler tam olarak şu şekilde:

Birinci hafta:

20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma
27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar

2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İkinci hafta:

29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar

2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2023-2024 MEB TAKVİMİ

11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan birinci dönem, 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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