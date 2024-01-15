2023-2024 MEB Uygulama takvimi: Yarıyıl tatili ne zamana kadar sürecek, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İlk ve orta dereceli okullarda ilk dönemin son sınavlarının uygulanmasıyla beraber bu cuma günü sömestr tatili başlıyor. Milyonlar öğrenci ve öğretmen için ilk dönemin son ders zili çalacak ve tatil başlayacak. Birçok öğrenci tarafından yarıyıl tatilinin süresi ve ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte MEB uygulama takvimiyle yarıyıl tatili tarihleri