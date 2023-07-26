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Haberler Fotohaber 2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:12

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz hafta belli oldu. Sonuçların ardından ikinci aşama olan tercih etabı gündemde. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacağı ÖSYM tarafından açıklandı. YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler bir önceki yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları ile istedikleri üniversite ve bölüm için tercih listelerini hazırlıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme işlemleri ne zaman, son tarih ne? YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden? İşte tüm merak edilenler…

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

Üniversite tercih süreci, gelecek eğitim döneminde üniversiteli olma hayali kuranların hazırladıkları tercih listesi ile sorgulanıyor. Sonuçların ardından ikinci aşama olan tercih etabına kısa bir süre kaldı. TYT, AYT, YDT puanlarına erişen öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt buluyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, 2023 YKS yerleştirme tercihlerinde son durum...

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM takviminde yer akdığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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