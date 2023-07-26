Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:12

2023-2024 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz hafta belli oldu. Sonuçların ardından ikinci aşama olan tercih etabı gündemde. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacağı ÖSYM tarafından açıklandı. YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler bir önceki yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları ile istedikleri üniversite ve bölüm için tercih listelerini hazırlıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme işlemleri ne zaman, son tarih ne? YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden? İşte tüm merak edilenler…