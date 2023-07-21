2023 AÖF TABAN PUANLARI ATA-AÜ-İÜ AÖF || Üniversitelerin AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ve açıköğretim bölümleri

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih listeleri hazırlanıyor. Eğitimlerini açıktan sürdürmek isteyen öğrenciler 2023 AÖF ön lisans ve lisans taban puanları hakkında araştırmalar yapıyor. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak ve yeni eğitim öğretim yılına üniversite sıralarında devam edilecek. Peki, 2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF bölümleri ve taban puanları tam listesi…