Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:39

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

Bugün saat 11:00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının en önemli gündem maddesi toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranının belirlenmesi olacak. Bu bağlamda metropolde yaşayan milyonlar 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki ileri yönlü ivme pek çok kalemi etkilerden bunlardan biri de İETT zammı oldu. Peki, İstanbul'da İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL odu? İşte, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri…