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Haberler Fotohaber Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:39

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

Bugün saat 11:00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının en önemli gündem maddesi toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranının belirlenmesi olacak. Bu bağlamda metropolde yaşayan milyonlar 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki ileri yönlü ivme pek çok kalemi etkilerden bunlardan biri de İETT zammı oldu. Peki, İstanbul'da İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL odu? İşte, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri…

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından İstanbul toplu taşıma zammı bekleniyor. Toplu taşıma zammı sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak ediliyor. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, tramvay, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri…

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, bugün saat 11:00'da zam gündemiyle toplanıyor. İlk toplantıda anlaşmaya varamayan tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, bilet ücretlerine yüzde 50 civarında zam gelmesinin beklendiği öğrenildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

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Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 8 Ağustos günü gerçekleştirilecek oturumda yeni ücret tarifesi oya sunulacak. Yeni öğrenci akbili ve tam akbil fiyatları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

İSTANBUL GÜNCEL ÖĞRENCİ FİYATLARI

İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi 2023

İstanbullu vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüsün güncel ücret tarifesi şu şekilde;

Son Dakika 2023 İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil ne kadar, kaç TL oldu? İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL

En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL

En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL

En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL

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