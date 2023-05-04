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Haberler Fotohaber 2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:33

2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?

LGS 2023 ne zaman, kaç gün kaldı araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS 2. Dönem konularının sınava dâhil edilmeyeceğini açıkladı. 3-13 Nisan tarihleri arasında başvuruları tamamlanan sınavın ne zaman yapılacağı, sınava kaç gün kaldığı sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, LGS' ye kaç gün kaldı? İşte, merak dilen detaylar…

2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?
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2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?

LGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak olan öğrencilerin LGS sınav giriş yerleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada yer alacak.

2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilecek. Duyurular "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.İkinci dönem konuları sınava dahil edilmeyecek.

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