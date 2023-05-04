Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
10:33
2023 LGS ne zaman, LGS’ ye kaç gün kaldı? Bakan Özer açıkladı: LGS ertelenecek mi?
LGS 2023 ne zaman, kaç gün kaldı araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS 2. Dönem konularının sınava dâhil edilmeyeceğini açıkladı. 3-13 Nisan tarihleri arasında başvuruları tamamlanan sınavın ne zaman yapılacağı, sınava kaç gün kaldığı sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, LGS' ye kaç gün kaldı? İşte, merak dilen detaylar…